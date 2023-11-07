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Звезда сериала «Сваты», украинская актриса Анна Кошмал, осудила спецоперацию на Украине и разорвала все свои контракты с российским телевидением. Журналисты разузнали, как живет и чем занимается некогда популярная в России украинская актриса.

После начала СВО на Украине актриса разместила фото вместе с фотографиями своих коллег по «Сватам», отметив, что прекратила с ними любое общение из-за разных взглядов на события, происходящие на Украине.

«Ничего не хочу им говорить. Мы все живем под одним небом и будем отвечать за свои поступки. Им с этим жить, не мне. Собственно, о чем говорить? Не о чем», — заявила актриса.

Сейчас актриса, ее супруг и дети проживают в Киеве. Время от времени в социальных сетях Кошмал публикует посты политического характера, поддерживая действия киевского режима. Например, осенью 2022 года она опубликовала скриншот переписки с супругом по поводу произошедшего взрыва на Крымском мосту.

«Вот тебе подарок на первый съемочный день», — написал муж Кошмал. В ответ на его сообщение Анна отправила смеющийся смайлик.

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