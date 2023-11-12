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Известная украинская певица Таисия Повалий приняла решение переехать в Москву после начала специальной военной операции на Украине. Артистка поддержала СВО, за что ее жестко раскритиковали украинские коллеги. А вот российские звезды, наоборот, выразили исполнительнице свою поддержку.

Отмечается, что в Киеве у Таисии Повалий был шикарный особняк. А в Москве певице приходится жить в арендованном жилье – она снимает трехкомнатную квартиру.

Повалий призналась, что совершенно не жалеет о своем решении. По ее словам, она не предавала свою страну, в ней навсегда останутся воспоминания о своих исторических корнях. Артистка рассказала, что перевезла в Россию свою мать. А вот ее единственный сын – Денис Повалий остался на Украине. Между ними есть политические разногласия, однако они все равно не прекратили общения.

Сейчас артистка продолжает свою музыкальную карьеру в России. Но на Украину она больше не вернется. В минувшем году украинские власти внесли певицу в санкционный список.

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