Известный в Екатеринбурге дирижер Денис Лонговой внезапно скончался в возрасте 36 лет. Безжизненное тело музыканта было обнаружено на лестничной площадке в бизнес-центре «МАН», расположенном по улице Московской. Подробности трагедии со ссылкой на очевидцев сообщает портал E1.RU.

«Днем мужчина шел на обед в столовую и упал замертво. Медики скорой приехали и пытались реанимировать его, но спасти не удалось. Тело пролежало на лестнице около четырех часов, приехали силовики. В итоге сказали, что у него оторвался тромб», – сообщил очевидец трагедии.

Денис Лонговой работал заместителем директора по учебно-воспитательной части в детской музыкальной школе №6 Екатеринбурга, а также руководил Образцовым детским духовым оркестром «Созвездие». Ученики, их родители и коллеги по работе назвали молодого дирижера талантливым и профессиональным преподавателем.