Российский 37-летний актер Максим Белецкий и его 21-летняя подруга Анна Ранцева были обнаружены мертвыми в Индии. Отмечается, что тела погибших правоохранители нашли в долине Парвати в штате Химачал-Прадеш. Об этом сообщает издание RG.ru.

По информации местной полиции, трупы обнаженных мужчины и женщины были найдены в горячем источнике. Рядом с ними лежали мобильные телефоны, вещи, документы и записка, предположительно, написанная девушкой. Также полицейские обнаружили рядом наркотическое вещество. В предсмертной записке Анна Ранцева попросила отправить ее смартфон через посольство родственникам в Россию.

На данный момент индийские следователи проверяют две версии – самоубийство и передозировка наркотиками. Известно, что в долине Парвати легко купить запрещенные вещества.

Сейчас тела погибших были направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Родственники актера сообщили, что его тело будет кремировано и захоронено в Индии. Но правоохранители заявили, что пока кремация отложена до получения результатов аутопсии.