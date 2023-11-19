Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Завершился 72-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная – 2023». В этом году мероприятие проводилось в Сальвадоре. Стало известно имя победительницы конкурса. Титул «Мисс Вселенная – 2023» присудили 23-летней Шейнис Паласиос из Никарагуа. Красавица является первой представительницей данной латиноамериканской страны, сумевшей впервые одержать победу за всю историю конкурса.

Второе место заняла «Мисс Таиланд» – 27-летняя Антония Порсильд, а третье присудили австралийке Морайе Уилсон. А вот россиянка Маргарита Голубева, к сожалению, не смогла попасть даже в двадцатку претенденток в финал.

Стоит отметить, что в этом году правила конкурса стали менее жесткими. Впервые в топ-20 попал трансгендер из Португалии Марина Мачете. Кроме того в конкурсе приняла участие  первая женщина с пышными формами – ею стала представительница Непала Джейн Дипика Гарретт. А на выход конкурсанток в купальниках участница из Пакистана Эрика Робин надела вместо бикини закрытое буркини.

Вам может понравиться

Генерал ВСУ призвал украинцев не делать трагедии из-за ситуации в Авдеевке

Украинцы не должны делать трагедии из-за ситуации с Авдеевкой независимо от того, чем завершатся бои в этом населенном пункте. Такое заявление сделал генерал ВСУ Сергей Кривонос, ранее занимавший должность заместителя

В крови погибшей в Каменске-Уральском 16-летней школьницы обнаружен только кофеин

Телеканал «ОТВ» опубликовал в Сети результаты судебно-медицинской экспертизы по делу об убийстве 16-летней школьницы из Каменска-Уральского. Выяснилось, что девочка не употребляла спиртных напитков или наркотических веществ. Эксперты выявили в ее

Поставленный Румынии американский ЗРК Patriot не выпустил ракету по воздушной цели

Румынская армия на учениях намеревалась задействовать первый полученный от США зенитно-ракетный комплекс Patriot, однако вышел конфуз. ЗРК сработал только два раза, после чего умолк, рассказало Радио Румынии. В задачи экипажа