Завершился 72-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная – 2023». В этом году мероприятие проводилось в Сальвадоре. Стало известно имя победительницы конкурса. Титул «Мисс Вселенная – 2023» присудили 23-летней Шейнис Паласиос из Никарагуа. Красавица является первой представительницей данной латиноамериканской страны, сумевшей впервые одержать победу за всю историю конкурса.

Второе место заняла «Мисс Таиланд» – 27-летняя Антония Порсильд, а третье присудили австралийке Морайе Уилсон. А вот россиянка Маргарита Голубева, к сожалению, не смогла попасть даже в двадцатку претенденток в финал.

Стоит отметить, что в этом году правила конкурса стали менее жесткими. Впервые в топ-20 попал трансгендер из Португалии Марина Мачете. Кроме того в конкурсе приняла участие первая женщина с пышными формами – ею стала представительница Непала Джейн Дипика Гарретт. А на выход конкурсанток в купальниках участница из Пакистана Эрика Робин надела вместо бикини закрытое буркини.