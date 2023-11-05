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После смерти Владимира Жириновского многие заметили, что большая часть его резких и ярких высказываний воплотилась в жизнь. При этом харизматичный российский политик предсказал конфликт между НАТО во главе с США и Китаем уже в 2030 году.

«Ливия – это только репетиция. На очереди Сирия, Турция, Саудовская Аравия и, наконец, Иран. А в 2030-м готовится удар по Китаю», – заявил во время одного из своих выступлений Владимир Вольфович.

Такое заявление Жириновского сделал после убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи в ходе гражданской войны. Тогда повстанцев в Ливии поддерживали силы НАТО, осуществляя воздушные бомбардировки своей авиацией.

На фоне уже сбывшихся высказываний Владимира Вольфовича складывается впечатление, что российские политик обладал даром предвидения или смог заглянуть в «секретные разведывательные папки». Поэтому к словам Жириновского о возможном конфликте между НАТО и Китаем стоится вполне серьезно.

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