Легковые автомобили на вторичном рынке в России подорожали в среднем на 26% в течение года. Средняя стоимость подержанного автомобиля на российском рынке в ноябре составила 1 миллион 583 тысячи рублей. Рост стоимости некоторых моделей и вовсе составил более 50%. Об этом сообщают аналитики агентства «Автостат».
Только за последний месяц рост средней стоимости подержанного легкового автомобиля в России составил порядка 4% или 65 тысяч рублей. Например, стоимость 5-летнего автомобиля Lada 4×4 за год выросла на 18%, а 7-летний японский кроссовер Nissan Qashqai подорожал в среднем на 28%. Рекордсменом подорожания стала 3-летний корейский седан Kia Rio с показателем в 46%. Эксперты предполагают, что повышенный спрос на автомобили в России и далее будет стимулировать рост цен.
«В ближайший год их стоимость вряд ли будет скачкообразной, но тенденция к росту цены не исчерпана. Люди готовы к покупкам, индекс потребительского оптимизма сейчас на максимуме. Фактор инфляции тоже есть: люди боятся, что дальше будет еще дороже, и это подстегивает потребление почти по всем категориям товаров и услуг», – рассказал председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев.