Легковые автомобили на вторичном рынке в России подорожали в среднем на 26% в течение года. Средняя стоимость подержанного автомобиля на российском рынке в ноябре составила 1 миллион 583 тысячи рублей. Рост стоимости некоторых моделей и вовсе составил более 50%. Об этом сообщают аналитики агентства «Автостат».

Только за последний месяц рост средней стоимости подержанного легкового автомобиля в России составил порядка 4% или 65 тысяч рублей. Например, стоимость 5-летнего автомобиля Lada 4×4 за год выросла на 18%, а 7-летний японский кроссовер Nissan Qashqai подорожал в среднем на 28%. Рекордсменом подорожания стала 3-летний корейский седан Kia Rio с показателем в 46%. Эксперты предполагают, что повышенный спрос на автомобили в России и далее будет стимулировать рост цен.