Группа ученых из Стенфордского университета провела исследование, в результате которого удалось выяснить, что в течение последних 30 лет длина мужского полового члена в состоянии эрекции увеличилась в среднем на 3 сантиметра.

Ученые из США проанализировали 75 научных работ, опубликованных в период с 1992 по 2021 года, о длине полового члена у мужчин в разных странах мира. При этом работы, в которых использовались результаты «самостоятельного измерения», во внимание не принимались. В результате исследователи проанализировали данные более 55 тысяч мужчин со всего мира.

Учены вывели среднюю длину полового члена мужчины в трех состояниях: вялая – 8,7 см, растянутая – 12,93 см и эрегированная – 13,93 см. Оказалось, что в течение последних 30 лет средняя длина полового члена в вялом и растянутом состоянии практически не изменилась, а в эрегированном выросла на целых 3 сантиметра, что соответствует 24-процентному росту.