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В Брянской области произошло ЧП – с места несения службы сбежали шестеро военнослужащих ВС РФ. Среди них – братья-близнецы 2003 года рождения.

Бойцы исчезли с позиций вместе с автоматами, что вынудило местную полицию объявить план «Сирена» для поимки беглецов. Надо отметить, что место несения службы находится всего в 5 километров от границы с Украиной.

Впрочем, управлению МВД РФ по Брянской области не пришлось долго искать сбежавших военных – они спустя некоторое время сами пришли обратно на занимаемые ранее позиции. Информационное агентство «Регнум» отмечает, что официальной информации об этом инциденте не поступало.

Ранее в Крыму исчез офицер ВС РФ, имеющий при себе огнестрельное оружие. Военнослужащего нашли по месту жительства в Ростовской области, куда он уехал по собственной инициативе.

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