Обозреватель издания Sputnik Кыргызстан в своем материале опубликовал инфографику стоимости самых популярных электромобилей, представленных на вторичном рынке страны на 3 ноября 2023 года.

В Топ-5 самых продаваемых моделей электрокаров на вторичном рынке Кыргызстана вошли BYD E5, Nissan Leaf первого поколения, Tesla Model 3, Volkswagen ID 4 и BYD Yuan II. Также среди популярных моделей электрических автомобилей можно выделить Weltmester EX5, Zeekr 001 и Honda M-NV.

Например, японский электромобиль Nissan Leaf первого поколения можно приобрести по цене от 7700 долларов за автомобиль 2011 года выпуска. При этом за японский электрокар 2017 года выпуска придется отдать уже 13500 долларов.

Китайский электромобиль BYD E5 (2017-2019) можно приобрести в диапазоне цен от 10500 до 11300 долларов. Автомобиль Tesla model 3 (2019-2021) обойдется покупателю в 40700-45400 долларов. Немецкий электрокар Volkswagen ID 4 (2021-2023) стоит от 27900 до 33700 долларов.