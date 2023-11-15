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Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал в своем Телеграм-канале новость о драке между двумя российскими футболистами «Локомотива» Сергеем Пиняевым и Артемом Дзюбой.

«Честно говоря, когда я прочитал новость о том, что после игры с “Ахматом” в раздевалке “Локо” подрались Пиняев и Дзюба, я пофантазировал секунд тридцать, как это могло выглядеть (один в весе петуха, другой в весе курицы) и забыл об этом думать. Во всех командах дерутся; любая команда – это 25 амбициозных самцов, которые претендуют на 11 мест в составе, а дополнительно еще и на славу. В общем, это случается», – написал спортивный журналист.

При этом Уткин отметил, что официальное заявление клуба «Локомотив» о драке между футболистами было написано нейросетью из-за чрезмерно «казенного» стиля. Однако спортивный журналист решил помочь клубу и предложил свой вариант.

«Наговариваете вы на нашу семью. Грех это. Слухи о драке Дзюбы и Пиняева распространяются частными телеграм-каналами и будут строго наказаны. Наши болельщики видят сплоченность нашей команды, проявленную, например, в матче с Ахматом. Какое преимущество было в первом тайме – но у одного не получилось забить, и несмотря на кучу моментов забивать до перерыва не стал никто – из чувства солидарности. А как Локомотив водиннадцатером спас игру против десяти спартаковских берсерков? Клуб официально заявляет, что Дзюба и Пиняев после игры вместе отправились в гости к Артему лепить пельмени, и небольшой спор действительно возник – ребята забыли купить сметану и скидывались на камень/ножницы/бумагу, кому сбегать в магазин», – резюмировал Уткин.

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