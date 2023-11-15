Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал в своем Телеграм-канале новость о драке между двумя российскими футболистами «Локомотива» Сергеем Пиняевым и Артемом Дзюбой.

«Честно говоря, когда я прочитал новость о том, что после игры с “Ахматом” в раздевалке “Локо” подрались Пиняев и Дзюба, я пофантазировал секунд тридцать, как это могло выглядеть (один в весе петуха, другой в весе курицы) и забыл об этом думать. Во всех командах дерутся; любая команда – это 25 амбициозных самцов, которые претендуют на 11 мест в составе, а дополнительно еще и на славу. В общем, это случается», – написал спортивный журналист.

При этом Уткин отметил, что официальное заявление клуба «Локомотив» о драке между футболистами было написано нейросетью из-за чрезмерно «казенного» стиля. Однако спортивный журналист решил помочь клубу и предложил свой вариант.