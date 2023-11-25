В изготовлении барражирующих боеприпасов «Герань-2» Россия теперь использует карбон. Он не только повышает прочность конструкции, но еще и придает беспилотному аппарату угольно-черный цвет, из-за чего существенно осложняется его обнаружение, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Карбон, который является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет — понятно, почему. Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп», — цитирует Игната украинский портал «Страна.ua».

Также спикер заявил, что в ночь на 25 ноября именно дроны черного цвета использовались для атаки на Киев. Напомним, сообщения о взрывах поступали на протяжении 7 часов из разных районов города, беспилотники атаковали его сразу с нескольких направлений.

Фото – телеграм-канал “Военный обозреватель”