Представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что сообщения о переходе украинского летчика на сторону России является психологической манипуляцией со стороны Москвы. Такое заявление он сделал в своем Телеграм-канале.

18 ноября стало известно о переходе действующего пилота ВВС Украины на сторону России. По неподтвержденным данным, украинский летчик прибыл на российскую территорию на своей боевой машине – самолете Су-27. Такую информацию сообщил военкор и российский пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода». Он рассказал, что имел разговор с украинским летчиком, отметив, что тот являлся старшим офицером и действующим командиром звена. Также «Воевода» подчеркнул, что в скором времени будет организовано интервью с украинским летчиком.

Кроме того, бывший министр информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил, что прибывший в Россию украинский пилот тайно сотрудничал с ВС РФ еще с начала спецоперации на Украине.