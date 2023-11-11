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Украина стремительно теряет союзников, которые продолжали бы ее обеспечивать, а на новые манипуляции президента Владимира Зеленского уже никто не реагирует, пишет немецкое издание Spiegel.

Обозреватели Марина Кормбаки, Маркус Беккер, и Северин Вейланд, перевод публикации которых представляет РИА Новости, пояснили, что Зеленский чуть ли не ежедневно оказывал моральное давление на власти западных стран, требовал от них поставок оружия, техники, боеприпасов, гуманитарную и финансовую помощь.

Какое-то время ему удавалось получать все это в огромных объемах, однако после 7 октября, когда радикалы ХАМАС вторглись в Израиль, внимание Запада переключилось на это противостояние.

Авторы напоминают, что новый спикер Палаты представителей Конгресса США выступает за прекращение военной помощи Украине. А без Вашингтона ни одна страна мира не способна обеспечить Киев теми объемами вооружений, которые ему нужны. ВСУ оказались на грани катастрофы.

«Правительство Германии гордится тем, что является крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву после США. Но этой помощи будет недостаточно, чтобы обеспечить победу Украины», – резюмируют обозреватели.

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