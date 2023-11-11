Украина стремительно теряет союзников, которые продолжали бы ее обеспечивать, а на новые манипуляции президента Владимира Зеленского уже никто не реагирует, пишет немецкое издание Spiegel.

Обозреватели Марина Кормбаки, Маркус Беккер, и Северин Вейланд, перевод публикации которых представляет РИА Новости, пояснили, что Зеленский чуть ли не ежедневно оказывал моральное давление на власти западных стран, требовал от них поставок оружия, техники, боеприпасов, гуманитарную и финансовую помощь.

Какое-то время ему удавалось получать все это в огромных объемах, однако после 7 октября, когда радикалы ХАМАС вторглись в Израиль, внимание Запада переключилось на это противостояние.

Авторы напоминают, что новый спикер Палаты представителей Конгресса США выступает за прекращение военной помощи Украине. А без Вашингтона ни одна страна мира не способна обеспечить Киев теми объемами вооружений, которые ему нужны. ВСУ оказались на грани катастрофы.