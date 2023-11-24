Украинские власти и командование ВСУ сосредоточили все силы на Запорожском, Артемовском и Авдеевском направлениях и стараются даже не упоминать, что боевые действия идут и в других регионах. Об этом сообщают боевики из Сумской области.

Военнослужащие ВСУ опубликовали видеозапись, на которой российский спецназ успешно атакует автомобиль УАЗ, перевозивший личный состав. Отмечается, что произошло это всего в 20 километрах от границы с РФ у населенного пункта Ямполь.

Военные корреспонденты «Русской весны», опубликовавшие это видео, отмечают, что боевики постоянно жалуются на отсутствие внимания командования к тыловым районам, коим считается Сумская область. Между тем, подобные столкновения там происходят с завидной регулярностью