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Российские ВС уничтожают неподготовленные штурмовые группы ВСУ на подходе к Артемовску даже не подпуская их близко к городу, рассказал военнослужащий подразделения специального назначения «Сибирь».

Он пояснил, что Киев задействует как профессиональные, так и необученные «мясные группы» для попыток наступления. Последние фактически идут в атаку колонной, дистанции между боевиками практически нет. Часто подобные отряды целиком уничтожаются всего одним выстрелом.

«Мясным штурмам», от которых Киев упрямо не хочет отказываться, российские ВС противопоставляют грамотную работу артиллерии в сочетании с FPV-дронами. Это существенно повышает вероятность быстрой ликвидации противника.

Хорошо подготовленные группы ВСУ ликвидируются другим способом. Сперва выбирается пара боевиков, которая является главной. По ней наносит удар дрон-камикадзе. После этого остается уничтожить остальных точной артиллерийской атакой.

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