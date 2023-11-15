Российские ВС наказали «дерзкий и наглый» экипаж украинской БМП, который каждый день обстреливал наших бойцов с закрытой огневой позиции. Охота на боевую машину пехоты велась на протяжении нескольких дней.

РИА Новости сообщает, что справиться с вражеской БМП удалось бойцам спецназа «Сибирь». Они долго анализировали действия противника, вычисляли его возможное местонахождение и в итоге определили наилучшее место для удара по бронетехнике противотанковым ракетным комплексом.

При этом наглый экипаж настолько расслабился, что даже не допускал возможности его уничтожения. Он традиционно занял закрытую позицию, намереваясь открыть огонь по российским военным, но тут по нему прилетела ракета.

Спецназовцы вели охоту, рассуждая так, как думал бы командир вражеской БМП. Это дало возможность вычислить позицию. После этого уничтожение машины было уже делом техники.