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Заблудившийся в канадском лесу турист, который следовал по ложной тропе на картах Google, был обнаружен поисково-спасательной группой North Shore Rescue. Об этом в своем материале сообщает издание The New York Times.

Турист придерживался пешеходного маршрута, нанесенного на карты Google, в районе с крутыми скалами и лесистой местностью, расположенного к северу от горы Фромм в канадской провинции Британская Колумбия. Однако в действительности подобного пешеходного маршрута для туристов не существует.

Поисково-спасательная группа North Shore Rescue начала поиски канадского туриста в начале ноября. Отыскать пропавшего путешественника удалось благодаря задействованному в поисках вертолету. В настоящий момент турист доставлен в безопасное место.

Примечательно, что в сентябре спасатели из группы North Shore Rescue уже спасали, застрявшего на горе Фромм, туриста, также следовавшего по несуществующему в действительности маршруту в Google-картах. Ложный маршрут уже был удален с карт, однако спасатели рекомендуют туристам использовать проверенные бумажные карты и компас во время походов.

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