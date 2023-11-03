Телеведущий Владимир Соловьев обратился к популярным спортсменам Махмуду Магомедову, Хабибу Нурмагомедову и другим бойцам MMA, пытавшихся оправдать участников беспорядков в Дагестане.

Напомним, ранее Магомедов и Хабиб обратились к главе республики Сергею Мелихову и попросили обойтись без показательных наказаний, чтобы не ломать судьбу молодым участникам погромов.

Соловьев заявил, что люди, которые не принимали участия в специальной военной операции, но вместо этого напали на детей и женщин лишь за их еврейскую национальность, должны понести наказание. При этом Хабиб и Магомедов, так же, как и другие спортсмены, никакого морального права становиться на их защиту не имеют.

Соловьев также добавил, что так поступить истинные сторонники исламской веры просто не могли, поэтому защищать погромщиков не стоит.

Мелихов в ответ на обращение спортсменов заявил, что отвечать за содеянное будут лишь те участники беспорядков, которые нападали на полицейских и громили все вокруг.