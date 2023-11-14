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В очередном видеообращении главком ВСУ Валерий Залужный призвал солдат ВСУ оставить позиции и идти на Киев, пишет издание «Царьград». Авторы публикации отмечают, что уже совершенно неважно, фейк это или нет, так как запись активно обсуждается в Сети.

«Пора сбросить власть Зеленского! В связи с чем я объявляю мирный марш справедливости. Через несколько дней мы выйдем одной колонной и пойдём на Киев. В моём распоряжении уже есть две тысячи бойцов, несогласных с существующей властью, несколько танков и БТРов. О времени выхода будет объявлено дополнительно», – говорит на видео главком ВСУ.

Видео с лицом и голосом Залужного также уведомляет, что ни один украинский канал не согласился опубликовать запись, поэтому приходится распространять ее через российские тг-аккаунты.

На Украине уже заявили, что подобные записи – это использование программы дипфейк, но кто именно готовит и распространяет их, пока неизвестно. Тем временем одно из подразделений ВСУ, которое сейчас находится под Клещеевкой, записало видео, в котором пожаловалось, что дела у бойцов «не очень».

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