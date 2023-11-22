Удар ВСУ по селу Кумачово в ДНР пришелся прямо по сцене театра, где выступали артисты. В результате погибла актриса Полина Меньших, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла 21 ноября. На многочисленных фото и видеозаписях можно увидеть, что ракета реактивной системы залпового огня HIMARS пробила крышу театра. На стенах внутри здания видны следы от осколков боеприпаса, а сцена буквально завалена кирпичами и досками.

22 ноября гибель Полины Меньших подтвердил театр-студия «Портал» из Санкт-Петербурга, в котором артистка поставила один из мюзиклов.

Платон Маматов, который служит в зоне СВО добровольцем, рассказал, что после первых ударов ВСУ выждали паузу, а затем еще раз атаковали театр. Удар пришелся по тем, кто оказывал первую помощь раненым и пытался разбирать завалы.