Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о попытке неких работающих на Россию сил устроить «Майдан-3» — это всего лишь перфоманс для Соединенных Штатов. Украинский лидер использует все доступные ему способы, чтобы вернуть внимание Запада, рассказал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

В своем тг-канале политик написал, что заявление Зеленского по странному совпадению появилось сразу после подписания американским лидером Джо Байденом законопроекта о временном бюджете без помощи Киеву. Украинский президент понял, что США окончательно его сливают и пустился на хитрости.

«Очевидно, что укрофюрер рассчитывал в первую очередь на перформанс перед политической публикой США, разогретой еще с 2016 года байками про “российское вмешательство”», — заявил глава фракции ЛДПР.

Он отметил, что Россия не поддерживает государственные перевороты и никогда этого не делала. Но вот то, что украинский народ рано или поздно сам свергнет Зеленского – это факт.

Вам может понравиться

Зеленский: ВСУ получили мало танков Abrams, поэтому они не играют важную роль на фронте

Танки Abrams оказались совершенно бесполезными в противостоянии с Россией, так как Соединенные Штаты передали Киеву слишком мало этих боевых машин, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Это качественный танк. У нас

The Economist опубликовал обложку с загадочным ребусом и Путиным-миротворцем

Очередной выпуск журнала The Economist, который журналисты назвали «Мир накануне 2024 года», поразил читателей своеобразным ребусом на обложке. В верхней части коллажа, составленного из множества изображений, можно увидеть легко узнаваемых

Сенатор Косачев заявил о «нулевой терпимости» в случае с чествованием нациста в Канаде

Необходима «нулевая терпимость» к таким вопиющим случаям, как чествование нациста в парламенте Канады. С таким заявлением в ходе заседания комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, проходящей в