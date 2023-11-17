Заявление президента Украины Владимира Зеленского о попытке неких работающих на Россию сил устроить «Майдан-3» — это всего лишь перфоманс для Соединенных Штатов. Украинский лидер использует все доступные ему способы, чтобы вернуть внимание Запада, рассказал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

В своем тг-канале политик написал, что заявление Зеленского по странному совпадению появилось сразу после подписания американским лидером Джо Байденом законопроекта о временном бюджете без помощи Киеву. Украинский президент понял, что США окончательно его сливают и пустился на хитрости.

«Очевидно, что укрофюрер рассчитывал в первую очередь на перформанс перед политической публикой США, разогретой еще с 2016 года байками про “российское вмешательство”», — заявил глава фракции ЛДПР.

Он отметил, что Россия не поддерживает государственные перевороты и никогда этого не делала. Но вот то, что украинский народ рано или поздно сам свергнет Зеленского – это факт.