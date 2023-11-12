Запад на фоне «предсмертных судорог» Киева изменил риторику и совсем забыл о «мирном плане Зеленского». Сейчас в США и Европе продвигается тезис о быстром приближении конфликта на Украине к «точке переговоров», заявил депутат Госдумы, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отметил, что Киев будет вынужден признать необходимость возвращения к дипломатическому урегулированию конфликта. При этом переговоры ему придется вести на условиях России.

«Причем – на условиях России, в существующих территориальных реалиях и без всякого “корейского сценария”», – заявил председатель комитета Госдумы по международным делам.

Слуцкий также добавил, что если даже до Киева не дойдет необходимость перехода к переговорам, Запад все же не оставит ему другого выбора.