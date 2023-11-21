В деле об убийстве 14-летней школьницы и ее матери в Екатеринбурге появились новые подробности. Следователи сообщили о новых деталях, которые были выявлены во время расследования. Об этом в своем материале сообщает портал E1.RU со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

«Он, перед тем как напасть, посмотрел на YouTube видео в жанре «расследование», про то, как ищут убийц, как работает полиция и так далее. Предпринимал определенные меры конспирации и сокрытия следов. Однако потом не выдержал психического напряжения и поделился с товарищем, а тот уже сообщил старшему брату Дениса. На своего товарища школьник теперь обижен за то, что тот его сдал. Хотя его и так бы поймали: он же деньги с карты погибшей снял», – рассказал источник.

Следователи отмечают, что на допросе 16-летний убийца вел себя хладнокровно, не раскаивался и сожалел только о том, что его поймали. При этом он заявил, что приревновал свою 14-летнюю девушку к старшему брату, который вернулся из Москвы, чтобы присматривать за ним. Однако на вопрос следователя: «Как ты теперь будешь жить с этим?», задержанный заявил, что зарезанные им женщины стоят перед глазами как живые.