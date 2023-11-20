Российскую тактику борьбы с пробравшимися на левый берег реки Днепр диверсантами вооруженных сил Украины можно сравнить с «вьетнамским вариантом». Такое мнение выразил в своем Телеграм-канале военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

«Левый берег Днепра. Скорее всего, это “вьетнамский вариант”, снайпер стреляет в ногу одному вражескому бойцу и добивает всех, кто идет на помощь. Нас наверняка меньше всего интересует судьба солдат ВСУ на плацдармах: они в ловушке и кричат. А вот те, кто идут на помощь – это наши клиенты. Их топят и убивают», – написал военкор.

Общую ситуацию на линии боевого соприкосновения Сладков охарактеризовал, как «тяжелейшую боевую работу» без громких событий. При этом на всех фронтах инициатива на стороне российских сил. «Мы душим украинский контингент в Авдеевке. Смыкаем кольцо окружения. И в этих же интересах давим врага в районе Клещеевки (Бахмут), мешая поставлять помощь авдеевскому гарнизону – все здесь взаимосвязано», – резюмировал военкор.