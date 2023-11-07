Русский солдат оказался лицом к лицу сразу с 15 боевиками противника, однако сумел обратить их в бегство, рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

Военнослужащий 2-го батальона 71-го полка 42-й дивизии держал оборону в лесополосе, когда прямо на него вышли 15 бойцов ВСУ. Солдат не растерялся, а подпустил ближе первого боевика и выстрелил в него в упор.

Остальные украинцы сразу бросились наутек. Боец не стал останавливаться на достигнутом и забросал убегающего врага гранатами.

Напомним, в боях на Времьевском выступе героически проявил себя военнослужащий ВС РФ Артем Березин. Он в одиночку сумел ликвидировать десять украинских боевиков, что позволило остановить атаку противника и предотвратить прорыв российской обороны.