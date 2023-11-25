Российские ВС каждый день затягивают «узел на шее» Авдеевки все туже, из-за чего украинские боевики сталкиваются с серьезными проблемами. Город практически полностью окружен со всем направлений, рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил, что российские военные уже на 500 метров продвинулись вглубь Авдеевки, они находятся на улице Грушевского, откуда открывается выход к Интернациональному проспекту. На следующем этапе ВС РФ серьезно возьмутся за штурм главного укрепрайона города – коксохимического комбината.

“Освобождение Авдеевки значительно отодвигает войну и от Донецка, и от Ясиноватой, и от Горловки. Пока эти города под плотным огнем ВСУ из Авдеевки”, — написал Сладков в своем тг-канале.

Киев начал выводить из Авдеевки технику натовского образца. Потерять ее в боях украинские власти бояться гораздо больше, чем личный состав. Впрочем, офицеры, осуществляющие командование подразделениями в городе, также могут выбраться из него. Но за весьма крупную сумму денег совсем не в украинской валюте.