Основной причиной начала спецоперации на территории Украины стало стремление Москвы прекратить убийства мирного населения Донбасса. Такое мнение в своем Телеграм-канале выразил военный корреспондент Александр Сладков.

«В первые строки объяснений выходят движение НАТО на Восток, игнорирование наших свобод на Западе и так далее. Стоп. Мы начали свою СВО, стремясь прекратить дичайшие убийства русских людей в Донбассе, да вообще всех, кто посмел иметь голос и попадался Киеву под руку. Украинцы убивали и убивают мирных людей с живодерским азартом, под кивание Запада. Убийства украинцами русских еще не остановили. Но полные жовто-блакитных знамен погосты говорят о том, что это всё Украине не сходит с рук. Плата страшная», – написал военкор.

По словам Сладкова, в России никогда не звучали призывы к убийству украинцев, в отличии от киевских националистов, которые кричали о расправах над русским населением. «Наше дело – добиться полной расплаты», – резюмировал военный корреспондент.