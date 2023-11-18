Китайские производители легковых машин за последние два года практически полностью захватили российский рынок. В беседе с телеканалом «360» автоэксперты Евгений Житнухин и Дмитрий Попов рассказали об основных недостатках и достоинствах автомобилей из Поднебесной.
По словам эксперта Житнухина, неоспоримым преимуществом китайских автомобилей является широкий выбор моделей, разветвленные дилерские сети и отсутствие проблем с запчастями. Однако к недостаткам автомобилей из КНР эксперт отнес использование тонкого кузовного метала и плохую адаптацию машин к суровым зимним условиям эксплуатации.
«Неожиданно выяснилось, что по электронике, куче сервисов помощи водителю, комфортабельности и экономии международные бренды и китайские аналоги – практически одно и то же. Притом, что цена у китайцев намного ниже, чем, например, у европейских “одноклассников”», – заявил эксперт Попов.