Китайские производители легковых машин за последние два года практически полностью захватили российский рынок. В беседе с телеканалом «360» автоэксперты Евгений Житнухин и Дмитрий Попов рассказали об основных недостатках и достоинствах автомобилей из Поднебесной.

По словам эксперта Житнухина, неоспоримым преимуществом китайских автомобилей является широкий выбор моделей, разветвленные дилерские сети и отсутствие проблем с запчастями. Однако к недостаткам автомобилей из КНР эксперт отнес использование тонкого кузовного метала и плохую адаптацию машин к суровым зимним условиям эксплуатации.