Ударные вертолеты России раскрыли все уязвимости западной бронетехники, которую Киев считал «супероружием». Контрнаступление ВСУ провалилось во многом благодаря грамотно выстроенным укреплениям и винтокрылым машинам, рассказал телеканалу Sky News военный эксперт из Великобритании Филипп Ингрэм.

Он отметил, что другими причинами краха всех надежд ВСУ на контрнаступление стали недостаток в распоряжении Киева систем для разминирования территорий, инженерной техники и комплексов противовоздушной обороны.

Россия, имеющая полное превосходство в воздухе, максимально эффективно задействовала ударные вертолеты, из-за чего ВСУ не сумели добиться успеха, несмотря на численное преимущество, отметил аналитик.

Напомним, вертолеты Ка-52 и Ми-28НМ постоянно атакуют западную бронетехнику ВСУ, причем делают это, не входя в зону действия вражеской ПВО.