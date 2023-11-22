Следственный комитет России начал расследование удара ВСУ по Запорожской области. Напомним, в результате атаки БПЛА получил ранение журналист Борис Максудов, представляющий телеканал «Россия 24».

Удар намеренно наносился по российским журналистам, что происходит далеко не в первый раз. Бориса Максудова, получившего ранения, быстро вывезли с места атаки и доставили в госпиталь. В данный момент угрозы его жизни нет, сообщает Минобороны России.

Следственный комитет намерен расследовать данный эпизод и действия украинских боевиков.