Следственный комитет России начал расследование удара ВСУ по Запорожской области. Напомним, в результате атаки БПЛА получил ранение журналист Борис Максудов, представляющий телеканал «Россия 24».
Удар намеренно наносился по российским журналистам, что происходит далеко не в первый раз. Бориса Максудова, получившего ранения, быстро вывезли с места атаки и доставили в госпиталь. В данный момент угрозы его жизни нет, сообщает Минобороны России.
Следственный комитет намерен расследовать данный эпизод и действия украинских боевиков.
«Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ, повлекшие жертвы среди мирных граждан в ДНР и Запорожской области», – сообщили в ведомстве.