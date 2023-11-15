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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слухи, распространяющиеся по Сети после недавнего приезда в Россию Аллы Пугачевой и отметила, что последний «брак с мальчиком» оказался неудачным для Примадонны.

Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) плохо повлиял на певицу. Он со дня начала СВО и отъезда семейства в Израиль только и делает, что оскорбительно высказывается в адрес России и россиян.

Также Симоньян назвала наиболее импонирующим ей супругом Пугачевой Сергея Челобанова.

«То, что с последним официальным браком с мальчиком не повезло, так это ж собственный ее выбор. Ну кто заставлял? Были у нее и прекрасные мужчины, один мне даже очень нравился в детстве. Помните, Челобанов такой был.

Тут тоже сложно сказать, по любви это было или не по любви, потому что до того, как этот человек оказался на соседней подушке с Аллой Пугачевой, о нем никто не знал. И потом, когда он перестал опочивать на этой подушке, о нем тоже сразу все забыли», — рассказала главред RT.

Также она предположила, что все эти «мальчики» банально обманывали Пугачеву, чтобы сделать успешную карьеру. Но это удел всех примадонн и императриц, так как проверить искренность чувств возлюбленного не представляется возможным.

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