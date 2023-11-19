Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин впервые за шесть лет принял приглашение американского президента посетить Соединенные Штаты Америки. Отмечается, что китайский лидер совершил четырехдневный визит в Сан-Франциско.

Си Цзиньпина в аэропорту встретили губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс и министр финансов Джанет Йеллен и другие американские представители. Целями визита китайского лидера в Штаты стало участие в 30-й встрече организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Председатель КНР посетил  мероприятия саммита. Кроме того лидеры двух стран провели переговоры.

Главы двух государств обсудили вопрос двусторонних отношений и проблемы глобального мирового развития.

По словам Роберта Лоуренса Куна, председателя Фонда Куна, согласие китайского председателя принять участие во встрече лидеров АТЭС свидетельствует о важности Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничеств. Он также подчеркнул, что КНР способна внести важный вклад в глобальное развитие, так как обладает большим опытом в различных сферах экономики.

Вам может понравиться

Действующий офицер украинских ВВС прилетел в Россию на истребителе Су-27

С украинским летчиком, который «перелетел» с Украины в Россию, в данный момент общаются сотрудники спецслужб. Только после этого появится официальная информация и будет опубликовано интервью с пилотом. В настоящий момент

Политик Гайдай: Власти Украины активно разворовывают бюджет, считая конфликт оконченным

Киевский режим считает завершенным конфликт с Россией и разворовывает бюджет, пока боевики ВСУ гибнут на фронте. Чиновники покупают автомобили премиум-класса, устраивают свадьбы на миллионы долларов и «прозябают в дорогих ресторанах»,

Сильнейшие магнитные бури на Земле ожидаются 22, 24 и 25 ноября

Согласно прогнозам специалистов, 22 ноября на Земле будет невероятно сильная магнитная буря. Также ожидаются магнитные бури 24 и 25 ноября. По предварительным данным, 22 ноября магнитная буря на нашей планете