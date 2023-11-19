Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин впервые за шесть лет принял приглашение американского президента посетить Соединенные Штаты Америки. Отмечается, что китайский лидер совершил четырехдневный визит в Сан-Франциско.

Си Цзиньпина в аэропорту встретили губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс и министр финансов Джанет Йеллен и другие американские представители. Целями визита китайского лидера в Штаты стало участие в 30-й встрече организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Председатель КНР посетил мероприятия саммита. Кроме того лидеры двух стран провели переговоры.

Главы двух государств обсудили вопрос двусторонних отношений и проблемы глобального мирового развития.

По словам Роберта Лоуренса Куна, председателя Фонда Куна, согласие китайского председателя принять участие во встрече лидеров АТЭС свидетельствует о важности Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничеств. Он также подчеркнул, что КНР способна внести важный вклад в глобальное развитие, так как обладает большим опытом в различных сферах экономики.