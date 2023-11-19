Издание «Аргументы и факты» сообщает, что пока можно строить лишь предположение о том, как украинский пилот Су-27 смог перегнать боевую машину на военный российский аэродром. Имя и фамилия украинского летчика пока не разглашаются. Однако уже есть признание данного факта со стороны ГУР Украины. Андрей Юсов (спикер украинского ГУР) назвал это событие «элементом психологической манипуляции Москвы».

Со стороны Минобороны России по данному поводу вообще не поступало никаких комментариев. Российский пилот вертолета Ка-52 и военный корреспондент с позывным «Воевода» рассказал, что принимал участие в операции перехода украинского летчика на сторону России. Также он пообещал, что вскоре выйдет его интервью. А сейчас украинский военный «беседует с тем, с кем нужно».

По предварительным данным, перешедший на сторону России пилот являлся старшим офицером в ВВС Украины, командующий авиационным звеном в авиационном полку. По заявлению военного эксперта Владислава Шурыгина, можно предположить, что украинский пилот вылетел на боевом самолете на задание. Он подчеркнул, что, по всей видимости, данная операция долго и тщательно подготавливалась. Получив данные о вылете, для украинского Су-27 был организован безопасный «воздушный коридор». Поэтому он и не был сбит российскими истребителями и средствами ПВО, считает эксперт.