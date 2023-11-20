Стало известно об объявлении в розыск украинской артистки Джамалы (настоящее имя – Сусана Джамаладинова). Как сообщается в Телеграм-канале Shot, МВД России объявило украинскую певицу в розыск из-за распространяемых ею ложных сведений в отношении российской армии.

В отношении Сусаны Джамаладиновой было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ» по причине национальной ненависти.

Поводом стали посты певицы в социальных сетях в апреле 2022 года о событиях, произошедших в Буче. В своих публикациях Джамала распространяла ложную информацию о действиях российских военнослужащих.

Напомним, что Джамала является победительницей конкурса «Евровидение-2016». Артистка выступила от Украины с песней «1944», которая и принесла ей первое место. С апреля 2022 года Джамала была внесена в список украинских артистов, которым был запрещен въезд на территорию Российской Федерации сроком на 50 лет.