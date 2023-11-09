Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В роскошном отеле Hyatt Regency в Екатеринбурге произошел конфликт между молодоженами и администрацией отеля, завершившийся вызовом наряда Росгвардии. Несмотря на оплаченный заранее номер молодым людям отказали в заселении, поскольку у них при себе не было паспортов. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Сергей Шапкин прокомментировал порталу E1.RU возникшую конфликтную ситуацию.

«Это требование предъявляется к гостинице со стороны МВД для учета передвижения граждан. Конечно, мало кому нравится такое крючкотворство в подходе, может быть, тут можно было пойти навстречу, как-то договориться. Наверное, сотрудники гостиницы все-таки перегнули палку. Но, видимо, конфликт разгорелся, потому что молодожены с самого начала вели себя вызывающе и появилась уже чисто эмоциональная проблема», – отметил эксперт.

По словам Шапкина, тот факт, что сотрудники отеля вызвали наряд Росгвардии, свидетельствует о нарушении порядка молодожёнами. Эксперт объяснил, что просто так вызвать правоохранителей никто не станет из-за предусмотренного штрафа за ложный вызов.

«Все виноваты. В любом случае нужно соблюдать определенные нормы, проявлять взаимоуважение, в ответ на вежливость всегда следует вежливость, а на грубость – грубость», – резюмировал Шапкин.

Вам может понравиться

Десант ВСУ на берегу Днепра сам себя загнал в ловушку и стал мишенью для ВС РФ

Боевики ВСУ выбрали село Крынки в Херсонской области своим потенциальным плацдармом и теперь пытаются перебросить к нему крупные силы. Там уже появились пехотные подразделения и теперь осуществляются попытки передислокации легкобронированной

Военный эксперт Дандыкин: обновленный снаряд «Краснополь» станет грозой для M777 и Caesar

ВС РФ уже применяет в зоне СВО модернизированные управляемые снаряды «Краснополь», сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. Он рассказал порталу News.ru, что благодаря появлению этих боеприпасов, российская огневая мощь существенно увеличилась.

Командир штурмовой группы ВДВ с позывным Иван рассказал, что ВСУ под Артемовском отступают

Ивановские десантники зачистили опорный пункт ВСУ в лесопосадке под Артемовском и уничтожили две единицы техники противника – БПМ-1 и легкий танк западного образца. Об этом рассказал «Комсомольской правде» командир штурмового