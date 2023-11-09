В роскошном отеле Hyatt Regency в Екатеринбурге произошел конфликт между молодоженами и администрацией отеля, завершившийся вызовом наряда Росгвардии. Несмотря на оплаченный заранее номер молодым людям отказали в заселении, поскольку у них при себе не было паспортов. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Сергей Шапкин прокомментировал порталу E1.RU возникшую конфликтную ситуацию.

«Это требование предъявляется к гостинице со стороны МВД для учета передвижения граждан. Конечно, мало кому нравится такое крючкотворство в подходе, может быть, тут можно было пойти навстречу, как-то договориться. Наверное, сотрудники гостиницы все-таки перегнули палку. Но, видимо, конфликт разгорелся, потому что молодожены с самого начала вели себя вызывающе и появилась уже чисто эмоциональная проблема», – отметил эксперт.

По словам Шапкина, тот факт, что сотрудники отеля вызвали наряд Росгвардии, свидетельствует о нарушении порядка молодожёнами. Эксперт объяснил, что просто так вызвать правоохранителей никто не станет из-за предусмотренного штрафа за ложный вызов.