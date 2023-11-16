Визит представителей Пентагона в Южную Корею не останется безнаказанным. КНДР обязательно ответит Соединенным Штатам, причем сделает это максимально агрессивно, заявили в Минобороны страны.

В заявлении говорится, что приезд в Сеул министра обороны США Ллойда Остина – это попытка повысить напряженность в регионе. США регулярно предпринимают действия для обострения ситуации, поэтому Северная Корея не намерена их терпеть.

Вооруженные силы страны будут держать на контроле любые угрозы национальной безопасности и успешно справляться с ними.