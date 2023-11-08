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В Купянске Харьковской области, который контролируется Киевом, 8 ноября прогремели мощные взрывы. Украинские медиаресурсы, сообщившие об этом, пока не называют причин и точного места вероятных ударов ВС РФ.

Портал «Военное обозрение» напомнил, что на Украине действуют жесткие наказания за публикацию информации о прилетах и работе ПВО, поэтому сообщения о точных местах ударов появляются лишь после официальных заявлений властей. Впрочем, Купянск удерживается ВСУ, поэтому несложно допустить, что взрывы стали результатом атаки ВС РФ на военные объекты противника.

Ранее Киев объявил об эвакуации жителей Купянска и ряда других населенных пунктов Харьковской области. Не исключено, что таким образом ВСУ готовятся к скорому штурму со стороны ВС РФ.

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