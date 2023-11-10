Популярный российский актер Сергей Бурунов на престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды» пообщался с журналистами. Артист раскрыл секрет, почему редко бывает на светских мероприятиях. Он признался, что не очень любит посещать различного рода вечеринки.

По словам артиста, на такие мероприятия уходит много сил и энергии. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» отметил, что для светских вечеринок нужен определенный ресурс, а его не всегда хватает, так как артист выкладывается на полную на своей работе.

«А у меня не всегда ресурса на это хватает. Я все отдаю зрителю. Меня директор мой Анастасия вытягивает на танке. Я любитель дома сидеть», — заявил Бурунов.

Ранее Бурунов рассказал, что ему импонирует певица Ольга Серябкина. Он отметил, что певица является прекрасным исполнителем и замечательным человеком.

«Ольга Серябкина! Не произносите это имя! Она меня будоражит», — воскликнул Бурунов.

Отметим, что Серябкина и Бурунов работали вместе. Артист снялся в ее клипе на композицию «Дядя Гена».