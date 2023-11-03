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Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс от штата Огайо сделал свой прогноз по поводу завершения специальной военной операции на Украине. Он заявил, что несмотря на все старания Запада, часть украинской территории отойдет России.

«Конфликт должен закончиться контролем России над украинской территорией и урегулированием путем переговоров», – заявил политик.

Также он отметил, что цели президента Украины Владимира Зеленского, которые тот озвучивает на различных международных мероприятиях, не соответствуют действительности. Это подтверждают и заявления политиков из окружения украинского лидера, которые не согласны с его позицией.

Вэнс прокомментировал недавнее интервью изданию The Economist главкома ВСУ Валерия Залужного. Сенатор отметил, что заявления генерала о происходящем в зоне боевых действий демонстрируют серьезные разногласия между руководством страны и командованием Вооруженными силами.

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