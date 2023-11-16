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Необходима «нулевая терпимость» к таким вопиющим случаям, как чествование нациста в парламенте Канады. С таким заявлением в ходе заседания комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, проходящей в Бишкеке, выступил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«В этом случае должна быть нулевая терпимость, по моему глубокому убеждению, и должна быть консолидированная позиция международного сообщества. Мы видели, как потом руководители Канады … пытались как бы дистанцироваться, дескать, не знали. На самом деле, уверен, что знали. Но видя реакцию здорового международного сообщества стали совершать маневры, скажем так», – заявил Косачев.

По словам сенатора, от сцены чествования нациста в канадском парламенте действительно «содрогнулся весь мир». Напомним, что 22 сентября во время посещения канадского парламента украинским президентом Владимиром Зеленским на мероприятие был приглашен 98-летний Ярослав Хунку (Гунько), который является бывшим бойцом дивизии СС «Галичина».

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