Киеву не нравится, что западные партнеры обсуждают возможность мирных переговоров или как минимум встреч и консультаций между украинской и российской сторонами для прекращения или замораживания боевых действий, заявил 20 ноября секретарь СНБОУ Алексей Данилов.

На форуме по безопасности в Галифаксе (Канада) политик высказался в том духе, что из-за ситуации на Ближнем Востоке обстоятельства для Украины складываются далеко не лучшим образом. Также на них оказывает негативное влияние внутриполитическая обстановка в Соединенных Штатах.

В связи со всем этим среди партнеров начинаются разговоры о возможных переговорах между Украиной и Россией, которые вызывают беспокойство у Киева, заявил Данилов.