Массовые извержения вулканов в древности привели к масштабным изменениям климата на планете из-за чего вымерли динозавры. К таким выводам пришла группа международных ученых, результаты исследований которых были опубликованы в американском научном журнале Science Advances.

Один из соавторов научной работы «Повторяющиеся вулканические зимы в последний меловой период: баланс серы и фтора в лавах Деканских траппов» профессор наук о Земле и планетах Университета Макгилла Дон Бейкер уверен, что выброс серы вследствие обильного извержения вулканов мог привести к глобальному похолоданию или так называемой «вулканической зиме».

По словам исследователей, в период жизни динозавров климат на планете Земля был очень нестабильным, «вулканическая зима» было весьма распространенным явлением. Использование новой техники позволило ученым обнаружить следы серы и фтора в образцах горных пород, что помогло исследователям расшифровать вулканическую историю планеты.