Редкое млекопитающее, считавшееся вымершим почти 90 лет назад, было обнаружено специалистами по охране природы в песчаных дюнах Южной Африки. Об этом сообщает «МИР 24».

Речь идет о редком виде млекопитающих – золотом кроте де Винтона. Маленький зверек обладает специфическим мехом с золотистым отливом. Большую часть своей жизни золотой крот проводит под землей. При этом встретить этот вид кротов в дикой природе очень сложно, поскольку млекопитающее обладает очень чутким слухом, который позволяет зверьку услышать шаги человека на расстоянии и вовремя спрятаться в песчаный грунт.

Золотой крот был обнаружен в районе Порт-Ноллота на северо-западном побережье Южной Африки благодаря использованию учеными методу анализа ДНК в окружающей среде и специально обученных собак-ищеек. Поиски животного проходили в рамках программы Re:wild, специализирующейся на обнаружении исчезнувших видов животных. Проект был основан в 2017 году и с его помощью уже было найдено 11 ранее считавшихся вымершими видов животных.