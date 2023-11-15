Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело и назначила ряд экспертиз в отношении русофобских высказываний бывшего депутата Рады Ирины Фарион.

Дело было заведено по статьям за нарушение неприкосновенности личной жизни, а также за поражение в правах граждан по региональной и национальной принадлежности.

Фарион в последние пару недель сделала целый ряд заявлений, который возмутили не только военнослужащих ВСУ, но и большую часть адекватно мыслящих украинцев. Сперва она порекомендовала «ехать в Сибирь» боевикам «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), которые разговаривают на русском языке. После этого обвинения в русскоязычии последовали и в отношении других военных.

Кроме того, она выложила в открытый доступ письмо поддерживающего ее крымчанина, не удалив предварительно его персональные данные. В итоге националистом, который может представлять целую ячейку, заинтересовались в ФСБ.