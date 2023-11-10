Актер Андрей Бурковский, известный по сериалам «Кухня» и «Даешь, молодежь» в прошлом году сбежал в США вместе с женой и двумя детьми. Там его актерская карьера зашла в тупик, лишь недавно артист сообщил о приглашении в спектакль на Бродвее «Наш класс».

Пока же Бурковский решил заработать денег продажей билетов на собственный день рождения.

18 ноября актер намерен отпраздновать 40-летиие в Сан-Франциско, причем он заявил, что это будет не столько торжественное мероприятие, сколько встреча с аудиторией. Стоимость билета составляет всего 50 долларов, но даже за эти деньги их приобрели только 33 человека. Впрочем, при отсутствии стабильного заработка и этого актеру будет достаточно.

Организует мероприятие Вадим Рабинович, аватарка которого в социальной сети украшена украинским флагом.

Ранее мать Бурковского рассказала, что ее сын никуда не сбегал, а уехал в США учиться на факультете режиссуры. Впрочем, актер опроверг ее слова.