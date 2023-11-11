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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман впервые публично осудил действия Израиля в секторе Газа. Он призвал прекратить военный конфликт. Такое заявление кронпринц сделал во время арабско-африканского саммита в Эр-Рияде.

«Мы осуждаем военную агрессию, которую мы наблюдаем в секторе Газа, нападения на гражданское население и продолжающиеся нарушения международного гуманитарного права со стороны израильских оккупационных сил» – заявил Мухаммед бин Салман.

По информации масс-медиа Ближнего Востока, данный комментарий наследного принца Саудовской Аравии является первым публичным заявлением по ситуации в секторе Газа.

В сентябре кронпринц Саудовской Аравии заявил, что Эр-Рияд и Израиль постепенно приближаются к нормализации отношений. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что для Израиля важно установить дружеские отношения с Саудовской Аравией, отмечая, что условия для этого благоприятные.

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