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Разработанная в России система контроля выбросов вредных веществ транспортом на перекрестках заинтересовала ученых из университета короля Абдул-Азиза. Специалисты из Саудовской Аравии и сотрудники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) договорились о совместной работе над проектом. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

Российская система AIMS-Eco, разработанная учеными ЮУрГУ под руководством доцента кафедры автомобильного транспорта Владимира Шепелева, при помощи искусственного интеллекта анализирует выбросы, оставляемые различными видами автомобильного транспорта на перекрестках. Система уже была опробована на практике в таких городах как Челябинск, Магнитогорск, Санкт-Петербург и Пермь.

«Наши коллеги из Саудовской Аравии создали технологию, которая позволяет автомобилям во время движения передавать вовне информацию о том, где они находятся, какой у них класс выбросов. Интеграция этой технологии с нашей платформой позволит существенно расширить возможности обеих. Дело в том, что сейчас наши камеры видят только ситуацию на перекрестке, но этого недостаточно, чтобы анализировать ситуацию на участке дорожной сети значительной продолжительности», – заявил Шепелев.

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