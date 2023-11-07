Разработанная в России система контроля выбросов вредных веществ транспортом на перекрестках заинтересовала ученых из университета короля Абдул-Азиза. Специалисты из Саудовской Аравии и сотрудники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) договорились о совместной работе над проектом. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

Российская система AIMS-Eco, разработанная учеными ЮУрГУ под руководством доцента кафедры автомобильного транспорта Владимира Шепелева, при помощи искусственного интеллекта анализирует выбросы, оставляемые различными видами автомобильного транспорта на перекрестках. Система уже была опробована на практике в таких городах как Челябинск, Магнитогорск, Санкт-Петербург и Пермь.