Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В конце ноября роскошный пассажирский лайнер под названием «Икона морей», построенный в Финляндии, отправится в Майами. Круизное судно пополнит корабельный парк компании Royal Carribbean. Об этом в своем материале сообщает «АиФ».

Длина судна составляет внушительные 365 метров, при этом на борт лайнер может принять 8 тысяч человек. Данные показатели делают лайнер «Икона морей» самым большим пассажирским судном в мире. Например, длина печально известного пассажирского корабля «Титаник» составляла 269 метров, при этом в свой последний рейс судно отправилось с 2225 людьми на борту, из которых 899 человек были членами экипажа.

На 20 палубах роскошного лайнера «Икона морей» располагается огромное количество баров, ресторанов, кафе и столовых, а также 7 бассейнов. При этом на верхней палубе лайнера расположен огромных размеров аквапарк с водными горками и другими аттракционами. Также туристы получат уникальную возможность постоять на высоте нескольких десятков метров над водой с помощью специального приспособления, установленного на лайнере.

Вам может понравиться

Генерал ВС США Келли: российские и китайские пилоты тренируются на американских ВВС

Российские и китайские пилоты военных самолетов допускают опасные сближения с пилотами ВВС США в тренировочных целях. Об этом в своем материале сообщает издание Business Insider со ссылкой на заявление американского

NYT: Вашингтон опасается роста насилия из-за передачи 24 тысяч винтовок Израилю

Американские производители оружие получили заказ от властей Израиля на поставку 24 тысяч автоматических и полуавтоматических винтовок. Вашингтон опасается, что передача большого количества огнестрельного оружия Израилю приведет к всплеску насилия на

Специалисты назвали симптомы рака легких

Среди самых серьезных заболеваний, сопровождаемых высоким уровнем смертности, является рак. И главной проблемой излечения данной болезни является поздняя диагностика. Среди различных видов онкологических заболеваний медики относят к самым распространенным именно