В конце ноября роскошный пассажирский лайнер под названием «Икона морей», построенный в Финляндии, отправится в Майами. Круизное судно пополнит корабельный парк компании Royal Carribbean. Об этом в своем материале сообщает «АиФ».

Длина судна составляет внушительные 365 метров, при этом на борт лайнер может принять 8 тысяч человек. Данные показатели делают лайнер «Икона морей» самым большим пассажирским судном в мире. Например, длина печально известного пассажирского корабля «Титаник» составляла 269 метров, при этом в свой последний рейс судно отправилось с 2225 людьми на борту, из которых 899 человек были членами экипажа.

На 20 палубах роскошного лайнера «Икона морей» располагается огромное количество баров, ресторанов, кафе и столовых, а также 7 бассейнов. При этом на верхней палубе лайнера расположен огромных размеров аквапарк с водными горками и другими аттракционами. Также туристы получат уникальную возможность постоять на высоте нескольких десятков метров над водой с помощью специального приспособления, установленного на лайнере.