Главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков посетил один из дилерских центров Lada в Москве и представил информацию о ценах на автомобили этой российской марки.

Теперь за лифтбек Granta покупателям предлагается отдать 980 тысяч рублей, а за модель Vesta — 1,62 миллиона рублей. Самым доступным вариантом оказался классический внедорожник Lada Niva Legend, стоимость которого составляет 845 тысяч рублей. За внедорожник Lada Niva Travel просят 1,21 миллиона рублей. Единственной моделью, не имеющей дополнительных аксессуаров, является Legend Bronto, оцененная в 1,3 миллиона рублей.

Самым дорогим предложением является версия Vesta Cross с двигателем мощностью 106 лошадиных сил. Седан с комплектацией Life доступен за 1,76 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» увеличила цены на Lada Niva Bronto, самую дорогую версию внедорожника Niva Legend. Оба варианта этой модели подорожали на 34 тысячи рублей или на 2,8-2,9%. Внедорожник оснащен 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым двигателем мощностью 83 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач с полным приводом.